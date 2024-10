Oddali cząstkę siebie Data publikacji 10.10.2024 Powrót Drukuj Wczoraj na parkingu Komendy Powiatowej Policji w Wałczu odbyła się kolejny już raz honorowa zbiórka krwi. W czasie akcji wałeccy policjanci oraz pracownicy cywilni i mieszkańcy oddali cenny płyn ratujący życie. Większość dawców to osoby regularnie oddające krew. Nie zabrakło jednak osób, które podzieliły się cząstką siebie po raz pierwszy. Zebrana krew trafi do potrzebujących, rannych i chorych.

Na parkingu zewnętrznym jednostki policji w Wałczu odbyła się ostatnia w tym roku honorowa zbiórka krwi. Punktualnie o godzinie 10.00 przed komendą zaparkował Mobilny Punkt Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina. Jak zawsze podczas tego wydarzenia nie zabrakło policjantów i pracowników cywilnych, którzy chętnie oddali cząstkę siebie, aby pomóc innym. Większość z dawców regularnie oddaje krew, ratując tym samym ludzkie życie. Nie zabrakło jednak osób, które oddały krew po raz pierwszy.

Do mobilnego punktu zgłosiło się 25 chętnych, z których 22, po wstępnej weryfikacji i opinii lekarza oddało krew. W sumie zebrano jej prawie 10 litrów. Krew trafi do najbardziej potrzebujących. Akcje krwiodawstwa na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wałczu trwają drugi rok,a od 2025 r prowadzone będą regularnie co 2 miesiące.