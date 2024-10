Zdrowie psychiczne – priorytet, nie luksus Data publikacji 10.10.2024 Powrót Drukuj Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego warto przypomnieć, jak istotna jest dbałość o naszą kondycję psychiczną. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na całym świecie zaburzenia psychiczne dotykają aż 1 na 4 osoby w trakcie różnych etapów życia. Zaburzenia psychiczne są także jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności zawodowej, a chroniczny stres i wypalenie zawodowe stają się coraz bardziej powszechne, zwłaszcza w grupach zawodowych narażonych na duże obciążenie psychiczne.

Dlaczego zdrowie psychiczne jest ważne?



Zdrowie psychiczne jest kluczowym elementem w życiu każdego człowieka. Dbanie o zdrowie nie jest luksusem, lecz podstawą do skutecznego radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Zaniedbanie tej sfery może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak:

Wypalenie zawodowe – według badań aż 40% funkcjonariuszy doświadcza symptomów wypalenia zawodowego po pięciu latach służby (Burke, 2020).

Problemy ze snem i koncentracją – badania wskazują, że osoby narażone na długotrwały stres mają o 50% większe ryzyko wystąpienia zaburzeń snu (WHO, 2017).

Zwiększone ryzyko zaburzeń nastroju, takich jak depresja czy stany lękowe – w zawodach narażonych na duże obciążenie psychiczne, częstotliwość występowania tych zaburzeń jest wyższa niż w populacji ogólnej.

Profilaktyka – dbajmy o siebie na co dzień

Warto wdrożyć kilka działań, które mogą pomóc w zadbaniu o zdrowie psychiczne:

Aktywność fizyczna – badania pokazują, że 30 minut umiarkowanej aktywności dziennie zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji nawet o 30% (Harvard T.H. Chan School of Public Health). Jakość snu – regularny sen w odpowiedniej ilości poprawia nasze funkcjonowanie psychiczne i redukuje ryzyko problemów z nastrojem. Wsparcie społeczne – rozmowa z bliskimi lub specjalistą psychologicznym pomaga w rozładowaniu emocji i zrozumieniu swoich odczuć. Mindfulness i techniki relaksacyjne – badania wskazują, że techniki uważności (mindfulness) obniżają poziom stresu i pomagają w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Czy wiesz, że według badań policjanci są jedną z grup zawodowych najbardziej narażonych na PTSD (zespół stresu pourazowego)? Statystycznie aż 19% funkcjonariuszy doświadczyło objawów PTSD, co porównywalne jest z weteranami wojskowymi.



Empatia i zrozumienie są kluczowe we wspieraniu osób z problemami zdrowia psychicznego. Ważne jest, aby tworzyć środowisko, w którym mogą czuć się bezpiecznie, dzielić swoimi uczuciami i szukać pomocy bez obaw o ocenę. Wspieranie ich w drodze do zdrowia, oferując otwarte ramiona i gotowość do słuchania, może mieć ogromny wpływ na ich proces powrotu do zdrowia.

