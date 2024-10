Podczas biegania doszło u 45-latka do chwilowego zatrzymania akcji serca. Życie uratował mu dzielnicowy

Data publikacji 10.10.2024

Dzielnicowy uratował życie 45-letniemu mężczyźnie, który biegnąc poboczem jezdni w miejscowości Chyżowice, nagle upadł i stracił przytomność. Będący na wolnym policjant przejeżdżał tamtędy i udzielił mu pomocy. Prowadził reanimację mężczyzny, aż do przyjazdu karetki pogotowia. U 45-latka doszło do chwilowego zatrzymania akcji serca i gdyby nie natychmiastowa pomoc dzielnicowego, mogłoby dojść do tragedii.