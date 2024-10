Włamywacze w rękach policjantów

Data publikacji 10.10.2024

Jastrzębscy policjanci ustalili trzech podejrzanych o włamanie do jednego z zakładów pogrzebowych w Jastrzębiu-Zdroju. Złodzieje usłyszeli zarzuty za zrabowanie zegarka i pieniędzy o łącznej wartości ponad 60 tysięcy złotych. Grozi im za to kara do 10 lat więzienia.