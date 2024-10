Sukces policjantki z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie Data publikacji 11.10.2024 Powrót Drukuj Końcem września odbył się Bieg Górskiego Komandosa. W klasyfikacji służb mundurowych, sierż. Ewa Sobiło-Rydzik zajęła trzecie miejsce wśród kobiet na dystansie 26 km. Na co dzień policjantka pełni służbę w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie.

Bieg Górskiego Komandosa odbył się w 28 września br. w Myślenicach. Podkarpacka policję reprezentowała policjantka z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie sierż . Ewa Sobiło-Rydzik, która zajęła trzecie miejsce wśród kobiet na dystansie 26 km.

Bieg Górskiego Komandosa to bieg o charakterze militarny w umundurowaniu i z obciążeniem. Został stworzony na podstawie jednego z elementów selekcji do Wojsk Specjalnych. Przebieg trasy zawodnicy poznali 20 min przed startem. Na podstawie mapy musieli sami dotrzeć do mety, co wymagało umiejętności orientacji. Na trasie biegu, która prowadziła przez góry, były także przeszkody, jak pokonanie m.in. rzeki.

Bieg miał na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz popularyzację służby.

Każdy uczestnik zawodów biegł na dystansie 26 km w pełnym umundurowaniu polowym bądź ćwiczebnym, będąc dodatkowo obciążony 10-kilogramowym plecakiem.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz realizacji kolejnych sportowych marzeń.