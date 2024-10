Mazowieccy policjanci skonfiskowali 40 kg mefedronu Data publikacji 11.10.2024 Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie trzej mężczyźni zatrzymani przez mazowieckich policjantów. Cała trójka zamieszana jest w produkcję narkotyków na szeroką skalę. Likwidację linii produkcyjnych do wytwarzania mefedronu znajdujących się na terenie powiatu białobrzeskiego poprzedziły operacyjne działania policjantów z Żuromina. Czynności w tej sprawie nadzorowane są obecnie przez Prokuraturę Rejonową w Grójcu.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP zs. w Radomiu i Wydziału Kryminalnego KPP w Żurominie ustalili, że kilka osób z terenu powiatu żuromińskiego oraz innych miejscowości województwa mazowieckiego zajmuje się nielegalnym wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości mefedronu. Do wytwarzania narkotyków miało dochodzić na terenie wynajmowanej posesji na terenie powiatu białobrzeskiego.

Kilka dni temu funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP zs. w Radomiu i Wydziału Kryminalnego KPP w Żurominie przy wsparciu Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z KWP zs. w Radomiu i KWP w Lublinie oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu zatrzymali trzech mężczyzn (22-32 lata).

Na terenie posesji, w dwóch budynkach gospodarczych ujawniono i zabezpieczono dwie funkcjonujące linie produkcyjne do wytwarzania mefedronu. W jednym z budynków gospodarczych znajdował się kolejny, trzeci reaktor, który mógł posłużyć do uruchomienia kolejnej linii produkcyjnej. W toku przeprowadzonych oględzin ujawniono i zabezpieczono ok. 40 kilogramów mefedronu oraz kilka tysięcy litrów odczynników chemicznych, które zostaną poddane stosownym badaniom w laboratorium kryminalistycznym. Podczas przeszukania w miejscu zamieszkania jednego z zatrzymanych mężczyzn dodatkowo znaleziono i zabezpieczono prawie 60 gramów mefedronu.

Zatrzymanym mężczyznom prokurator z Prokuratury Rejonowej w Grójcu przedstawił zarzuty wytwarzania oraz posiadania znacznych ilości narkotyków. Wobec zatrzymanych postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

(KWP zs. w Radomiu / kp)

