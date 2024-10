Odzyskane alfa romeo, zabezpieczone 47 tys. szt. papierosów bez akcyzy Data publikacji 11.10.2024 Powrót Drukuj Najpierw nie otwierali drzwi, potem w piwnicy próbowali spalić tablice rejestracyjne ze skradzionego samochodu. Kiedy w końcu wpuścili policjantów udawali, że pojęcia nie mają o co chodzi i nic nie wiedzą o alfie romeo. Operacyjni z „Kobry” zatrzymali 52-latka i 50-latkę, a także odzyskali skradzione auto, zabezpieczyli nadpalone tablice rejestracyjne, dwa silniki z usuniętymi polami numerycznymi, do tego wszystkiego około 47 tys. szt. papierosów bez polskiej akcyzy skarbowej i prawie 140 tys. zł. Oboje zatrzymani odpowiedzą za paserstwo i przestępstwa skarbowe.

Policjanci z „Kobry” po raz kolejny trafili do miejsca, gdzie znajdował się poszukiwany samochód. Alfa romeo wart 124 tysiące złotych został skradziony dwa dni wcześniej.

Operacyjni po przyjęciu zgłoszenia od razu zaczęli działać, dzięki natychmiastowej reakcji na pozyskane informacje, możliwe było dotarcie dokładnie tam, gdzie samochód został odzyskany i zabezpieczony.

Na jednej z posesji w powiecie wołomińskim policjanci przystąpili do realizacji. W domu było słychać, a nawet widać, co najmniej dwie osoby. Niestety nikt nie reagował na pukanie i dzwonienie do drzwi. Policjanci zidentyfikowali się i polecili otwarcie drzwi, niestety nic to nie dało. Dopiero informacja o wejściu siłowym poskutkowała. W międzyczasie operacyjni widzieli, że kobieta i mężczyzna schodzili do piwnicy i garażu.

Kiedy funkcjonariusze zostali wpuszczeni do środka zobaczyli 50-latkę ubraną w szlafrok, chociaż chwilę wcześniej miała na sobie dżinsy i bluzkę. Kobieta udawała zaspaną i niemającą pojęcia co się dzieje. Mężczyzna z kolei twierdził, że nic nie słyszał, bo rozpalał ogień w kotłowni. Każde z nich zapewniało, że nic nie wie o alfie romeo oraz że nie mają tego auta.

Szybko okazało się, że poszukiwany samochód znajduje się na posesji, a jego tablice rejestracyjne właśnie nadpalają się w ogniu, który chwilę wcześniej rozpalił 52-latek. Policjanci podczas przeszukania znaleźli też różne części samochodowe, w tym dwa silniki z usuniętymi polami numerycznymi, które zostaną poddane badaniom mechanoskopijnym.

Na tym jednak nie koniec. Operacyjni z „Kobry” zabezpieczyli też 46900 sztuk papierosów różnych marek, bez polskich znaków akcyzy skarbowej, gdzie narażenie na uszczuplenie należności z tytułu podatku akcyzowego wynosi prawie 50 tysięcy złotych.

U obojga zatrzymanych łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 139 tysięcy złotych.

50-latka i 52-latek usłyszeli zarzuty dopuszczenia się wspólnie i w porozumieniu paserstwa samochodu oraz przestępstw skarbowych.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Wołominie.