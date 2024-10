Areszt dla pięciu sprawców wymuszenia rozbójniczego i pobicia Data publikacji 11.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu wraz z kryminalnymi z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali pięciu młodych mężczyzn podejrzanych o udział w wymuszeniu rozbójniczym i pobiciu. Sprawcy wywieźli poszkodowanego z dala od miejsca zamieszkania, pobili i zażądali pieniędzy grożąc repliką broni. Wszyscy są tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 września 2024 r. Jak ustalili policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu, kilku mężczyzn zaciągnęło wówczas siłą do samochodu spod domu 26-letniego pokrzywdzonego. Wywieźli go po tym kilka kilometrów dalej w okolice skupu złomu. Z ustaleń śledczych wynikało, że mężczyźni pobili zgłaszającego, a następnie zażądali pieniędzy na poczet spłaty długu, przykładając mu replikę broni do głowy. Nie osiągnęli jednak swojego celu. Rozebranego i pobitego mężczyznę pozostawili na opustoszałym placu. Sprawcy odjechali, a 26-latek wrócił do domu zawiadamiając Policję.

Podjęte niezwłocznie przez policjantów z Lubonia oraz kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu czynności operacyjne doprowadziły już kilka godzin później do zatrzymania pięciu mężczyzn podejrzewanych w tej sprawie. Jak się okazało, byli to mieszkańcy powiatu poznańskiego, w wieku 23 - 46 lat. Policjanci zabezpieczyli również broń, która okazała się repliką na plastikowe kulki.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz udziału w pobiciu. Ponadto najmłodszy z podejrzanych w momencie zatrzymania posiadał przy sobie narkotyki. Śledczy pod nadzorem prokuratury ustalają motywy ich działania. Wiadomo już, że sprawcy jak i poszkodowany w przeszłości byli wielokrotnie notowani przez Policję za przestępstwa.

Zatrzymanym grozi teraz do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.