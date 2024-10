Najsilniejsza policjantka w Polsce jest ze Śląska! Data publikacji 11.10.2024 Powrót Drukuj Sierż. Kamila Dulowska z mysłowickiej patrolówki wystartowała w III Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym Classic Raw oraz w VII Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Classic RAW federacji WPC Polska, które odbyły się w 9 października we Wrocławiu. Policjanta w kategorii służb mundurowych była niepokonana! Natomiast w swojej kategorii wagowej trójbój siłowy zakończyła na drugim miejscu.

Mundurowa w marcu tego roku została wicemistrzynią Europy w kategorii służb mundurowych Mistrzostw Europy WPPL / PLTRAW o czym pisaliśmy w tym artykule .



O poprzednich sukcesach naszej koleżanki pisaliśmy w tym artykule. Kamila nie tylko dźwiga ciężary, rywalizuje również w bieganiu. O jej osiągnięciach w tej dyscyplinie pisaliśmy pod tym linkiem.



Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!