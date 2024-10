Akt oskarżenia przeciwko nieuczciwemu inspektorowi ITD Data publikacji 11.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach prowadzili pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie śledztwo, w sprawie przyjęcia łapówki przez funkcjonariusza Inspektoratu Transportu Drogowego w zamian za „przymknięcie oka” na pewne wykroczenie drogowe. Zgromadzony materiał dowodowy, pozwolił przedstawić prokuratorowi zarzut nieuczciwemu inspektorowi i skierować do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Śledczy ustalili, że w sierpniu 2022 roku oskarżony pracownik Inspekcji Transportu Drogowego wykonywał czynności służbowe w okolicach Częstochowy. Z powodu braku plandeki, funkcjonariusz zatrzymał do kontroli drogowej ciężarówkę przewożącą materiały sypkie. Oskarżony pouczył jedynie kierowcę pojazdu o stwierdzonej nieprawidłowości, nie sporządzając wymaganej dokumentacji. Jednocześnie poprosił kierującego o podanie numeru telefonu do właściciela firmy. Po upływie kilku dni inspektor zadzwonił do właściciela i zaproponował mu, że może przeprowadzić szkolenie dla kierowców. We wrześniu 2022 roku w siedzibie firmy funkcjonariusz przeprowadził takie szkolenie, otrzymując od właściciela 600 złotych w gotówce.

W śledztwie prokurator przedstawił inspektorowi zarzut dotyczący korupcji, co jest zagrożone karą do 8 lat więzienia. Podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zawieszenia w obowiązkach pracownika Inspekcji Transportu Drogowego.

Śledztwo wobec właściciela firmy zostało umorzone z powodu tzw. klauzuli niekaralności. Wręczający pieniądze zawiadomił bowiem o tym fakcie organy ścigania i ujawnił wszystkie okoliczności przestępstwa.