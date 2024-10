Nietrzeźwy kierujący potrącił nietrzeźwą pieszą, a drugi wypadł z samochodu, bo za wysoko zaparkował auto Data publikacji 11.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci wciąż apelują o rozwagę do kierowców, którzy wcześniej spożywali alkohol. Niestety komunikaty, ostrzeżenia i kontrole wciąż pokazują, że kierujący lekceważą przepisy prawa, narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo. W ciągu jednej doby kwidzyńscy policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących.

Do pierwszego zdarzenia doszło około godziny 14.30 w Kwidzynie na ulicy Broniewskiego. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że starszy mężczyzna wysiadł z samochodu i zasłabł przy nim. Kiedy mundurowi dotarli na miejsce, zauważyli citroena i jego kierowcę.

Od razu podczas rozmowy wyczuli, że starszy mężczyzna jest nietrzeźwy. Ten oświadczył im, że próbował zaparkować samochód, ale najechał na krawężnik, na którym zawisło jego auto, natomiast gdy chciał z niego wysiąść, to upadł, ponieważ stracił równowagę.

Badanie alkomatem wykazało, że 75-letni mieszkaniec Kwidzyna miał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Załoga karetki podjęła decyzję o dalszej hospitalizacji mężczyzny w kwidzyńskim szpitalu. Policjanci zatrzymali seniorowi elektronicznie prawo jazdy.

Kolejne zgłoszenie, które wpłynęło do dyżurnego, miało miejsce kilka godzin później. Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna cofający golfem potrącił kobietę, która przechodziła przez ulicę.

Gdy policjanci przyjechali na miejsce, wstępnie ustalili przebieg zdarzenia. Okazało się, że nietrzeźwy 51 -letni mężczyzna wybrał się swoim golfem do sklepu monopolowego, ale gdy przypadkowo minął wjazd do niego, to postanowił cofnąć. Jednak na drodze jego idealnego planu stanęła nietrzeźwa 30-latka, która postanowiła skrócić sobie trasę, przechodząc w miejscu niedozwolonym.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca golfa miał w organizmie ponad 1,7 promila, a piesza 1,3 promila.

Kobieta nie doznała żadnych obrażeń, natomiast kierowca golfa stracił prawo jazdy.