Podejrzany o zabójstwo w Wólce Kosowskiej zatrzymany Data publikacji 14.10.2024 Powrót Drukuj Działania policjantów Komendy Społecznej Policji, przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, doprowadziły do ustalenia i zatrzymania 37-letniego obywatela Chin. Mężczyzna jest podejrzany o śmiertelne postrzelenie obywatela Litwy przed jednym z lokali w Wólce Kosowskiej. Łącznie do sprawy Policja zatrzymała 12 osób. Na wniosek prokuratury, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trzech mężczyzn - obywateli Rosji i Chin. Podejrzanemu o zabójstwo grozi od 8 do 25 lat pozbawiania wolności, a nawet dożywocie.

12 sierpnia br. przed jednym z lokali na terenie Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej doszło do zdarzenia, podczas którego do 42-letniego obywatela Litwy ustalony sprawca oddał strzał z broni palnej, po czym zbiegł i ukrywał się przed orangami ścigania. Poszkodowany mężczyzna z raną postrzałową został zabrany z miejsca zdarzenia przez dwóch towarzyszących mu obywateli Rosji. Początkowo miał przez nich zostać przewieziony do szpitala, jednak ostatecznie po wezwaniu pomocy i ustaleniu z radiooperatorem lokalizacji, został przekazany załodze pogotowia na jednym z placów w Nadarzynie. Mimo podjętej reanimacji mężczyzna zmarł.



Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie bardzo szybko ustalili, kto ma związek z tym przestępstwem. Miał nim być 37-letni obywatel Chin, znany w środowisku pod pseudonimem „AFU”, dotąd notowany za rozbój, posługiwanie się bronią lub innym niebezpiecznym przedmiotem, kradzieże z włamaniem oraz posiadanie środków odurzających. Wstępne ustalenia pozwalały na przypuszczenie, że zatrzymani obywatele Rosji, którzy przyjechali razem z pokrzywdzonym, znają się ze sprawcą. Jako że analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu oraz treść zeznań potwierdziły ich związek z opisywanym wydarzeniem, zostali oni zatrzymani w związku z uzasadnionym podejrzeniem o współudział, co zostało wykluczone na dalszym etapie postępowania.



Ustalono, że trzej mężczyźni - w tym śmiertelnie postrzelony obywatel Litwy - pojechali na miejsce zdarzenia, aby podjąć próbę odzyskania od sprawcy wcześniej skradzionych pieniędzy w wysokości 100 tys. zł . Próba ta okazała się nieskuteczna i ostatecznie tragicznym skutkiem tego zdarzenia było postrzelenie obywatela Litwy.



Wyklucza się, aby powodem całego zajścia były jakiekolwiek porachunki grup przestępczych działających na terenie Wólki Kosowskiej.



Wobec zatrzymanego 37-latka podejrzanego o dokonanie zabójstwa, na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Piasecznie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu o zabójstwo grozi od 8 do 25 lat pozbawiania wolności, a nawet dożywocie.

( KSP / mw)