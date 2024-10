Nielegalnie produkowali i sprzedawali przez Internet leki. CBŚP zatrzymało 11 osób Data publikacji 14.10.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu CBŚP zlikwidowali magazyny i miejsca produkcji produktów leczniczych o działaniu anabolicznym, przeciwcukrzycowym i wzmagającym potencję. Działania przeprowadzone były przy wsparciu funkcjonariuszy CBZC z Bydgoszczy oraz przedstawicieli Polskiej Agencji Antydopingowej. Śledztwo nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, rozpracowali kolejną zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się wytwarzaniem sfałszowanych produktów leczniczych i ich wprowadzaniem do obrotu.

Wspomniana grupa, nielegalnie importowała z Chin substancję czynną, dzięki której możliwe było produkowanie podrobionych leków anabolicznych, a następnie sprzedawali je poprzez specjalnie w tym celu utworzone dwie domeny internetowe. Podczas działań, funkcjonariuszom Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji wsparcia udzielili policjanci Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz śledczy Polskiej Agencji Antydopingowej.

Łącznie w akcji uczestniczyło blisko stu funkcjonariuszy Policji oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Antydopingowej. Ich wspólne działania pozwoliły na zatrzymanie 11 osób, którym zarzuca się m.in., że od 2018 roku wyprodukowały i wprowadziły do obrotu znaczne ilości sfałszowanych i podrobionych produktów leczniczych o łącznej wartości kilkudziesięciu mln złotych. Grupa przestępcza w wyniku swojej kilkuletniej działalności zbudowała nawet własną markę sfałszowanych produktów leczniczych, których sprzedaż odbywała za pomocą wspomnianych domen internetowych. Produkty te były dostarczane do klientów w postaci paczek za pośrednictwem firm kurierskich.

W ustalonych i ujawnionych miejscach produkcji oraz magazynach zabezpieczono urządzenia służące do produkcji leków, znaczne ilości półfabrykatów wykorzystywanych na etapie produkcji, a także kilkanaście tysięcy gotowych produktów leczniczych o czarnorynkowej wartości co najmniej 2,7 mln zł. Na miejscu prowadzonych czynności ujawniono i zabezpieczono również duże ilości substancji czynnej, z której można byłoby wyprodukować kolejne nielegalne farmaceutyki.

Zatrzymanym osobom prokurator z Wielkopolskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji i wprowadzania do obrotu sfałszowanych i podrobionych produktów leczniczych oraz sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób.

Sąd na wniosek prokuratora wobec 4 podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek podejrzanych na kwotę ponad 1 miliona złotych, w tym należące do nich samochody i nieruchomość, a także w skrytce pod podłogą u jednego z zatrzymanych zabezpieczono pieniądze w łącznej kwocie 330 tysięcy złotych i 10 tysięcy euro.

