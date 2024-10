Jarosławscy policjanci eskortowali do szpitala mężczyznę wymagającego pilnej pomocy lekarskiej Data publikacji 14.10.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Jarosławia eskortowali mazdę, w której znajdował się mężczyzna potrzebujący natychmiastowej pomocy lekarskiej. Dzięki skoordynowanym działaniom dyżurnego oraz policjantów pełniących służbę na drodze, mężczyzna na czas trafił do placówki medycznej, gdzie została mu udzielona profesjonalna pomoc.

W policyjnej służbie zdarzają się takie sytuacje, gdzie obok profesjonalizmu musi pojawić się szybkość działania, szczególnie wtedy, gdy życie i zdrowie ludzkie jest zagrożone.

W czwartek po godzinie 23.00, do funkcjonariuszy jarosławskiej drogówki pełniących służbę na ul. Sanowej w Jarosławiu, podjechała kierująca mazdą. W rozmowie z policjantami podała, że jej 65-letni ojciec, który siedzi na miejscu pasażera, ma poważne problemy zdrowotne i potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. Z uwagi na to, że życie i zdrowie 65-latka było zagrożone, policjanci poinformowali dyżurnego jednostki o zdarzeniu. Funkcjonariusze, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych eskortowali mazdę do szpitala.

Dzięki szybkiej reakcji mundurowych i sprawnie przeprowadzonej eskorcie 65-latek trafił na czas do placówki medycznej, gdzie została mu udzielona specjalistyczna pomoc.