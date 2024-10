Nieuczciwy przedsiębiorca zatrzymany Data publikacji 14.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z KWP w Łodzi w ramach prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi śledztwa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o doprowadzenie skarbu państwa do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie ponad 2 mln zł. Sprawa dotyczy nierzetelnej całorocznej obsługi odcinka autostrady A2.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w 2021 roku wpadli na trop przestępczego procederu związanego z nierzetelną obsługą fragmentu autostrady A2, na odcinku od granicy województwa wielkopolskiego do węzła Łódź-Północ.

Z informacji uzyskanych przez policjantów wynikało, że przedstawiciele firmy świadczącej przedmiotowe usługi doprowadzili skarb państwa do niekorzystnego rozporządzania mieniem m.in. co do posiadania zadeklarowanego sprzętu oraz zakupu niezbędnych materiałów, jak również faktycznego przeprowadzania prac konserwatorskich na autostradzie zgodnie z zawartą umową. Przede wszystkim podmiot nie posiadał odpowiedniej liczby pługosolarek, przez co nie mógł zapewnić właściwego zabezpieczenia drogi w okresie zimowym. Opisywane działania obejmowały między innymi samodzielny "recykling" zużytych elementów infrastruktury drogowej jak np. bariery i ponowny ich montaż w miejscu, gdzie powinny znajdować się elementy nowe z atestami.

Na zlecenie prezesa spółki jej pracownicy, zamiast dokonywać koszenia zieleni przydrożnej, posypywali ją środkami chemicznymi, co uniemożliwiało jej dalszy wzrost. Zwierzęta padłe na drodze były z kolei wyrzucane do lasów oraz do przydrożnych śmietników, co pozwalało zaoszczędzić na kosztach zgodnej z procedurami utylizacji. W momencie, gdy z uwagi na naliczone kary i ujawnione nieprawidłowości umowa miała zostać wypowiedziana.

Prezes wykorzystując ciężką sytuację związaną z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi dokonał kolejnej manipulacji, wprowadzając do spółki podstawione osoby. Na jego zlecenie pozyskały one zatrzymane przez Generalną Dyrekcję wynagrodzenie i doprowadziły do wznowienia kontraktu. Osoby te przekazały mu następnie drogą nieoficjalną większość uzyskanych w ten sposób środków, otrzymując za swoje działanie prowizję znacznej wartości.

W toku dalszych czynności policjanci ujawnili, że nieuczciwy przedsiębiorca, wiedząc, że część jego majątku zostanie mu zajęta, przepisał go na inną powiązaną z nim osobowo spółkę.

9 września 2024 roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą pojechali do Poddębic, gdzie zatrzymali 67-letniego mężczyznę. Został on przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszał zarzuty, w ramach których m.in. doprowadził skarb państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie ponad 2 mln zł. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ukrywanie majątku przed wierzycielami zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, policjanci planują kolejne zatrzymania.