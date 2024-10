Groził matce siekierą, trafił do aresztu

Sąd Rejonowy w Chojnicach postanowił o trzymiesięcznym aresztowaniu 50-latka. Policjanci wraz z prokuratorem wnioskowali o ten środek zapobiegawczy po tym, jak mężczyzna groził swojej matce siekierą. Jak się okazało, nie była to jedyna forma przemocy, jaką syn stosował wobec matki. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów za przestępstwo znęcania się, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.