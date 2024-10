Nie zapominamy o czworonogach, które straciły schronienie w trakcie powodzi Data publikacji 14.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z KWP w Bydgoszczy oraz Lublina podczas organizacji zbiórki dla policyjnych powodzian nie zapomnieli o czworonożnych mieszkańcach Opolszczyzny, którzy również stracili dach nad głową. Nasi koledzy i koleżanki z województwa kujawsko-pomorskiego oraz lubelskiego zebrali suchą i mokrą karmę dla psów i kotów, które straciły bezpieczne schronienie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Zebrane w trakcie zbiórki produkty trafiły nie tylko do zwierząt policyjnych powodzian, ale również do zagubionych czworonogów, których los nie był obojętny pracownikom opolskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Powódź, jaka przeszła przez Opolszczyznę niespełna miesiąc temu, nie tylko zmieniła życie mieszkańców Opolszczyzny. Wiele czworonogów również straciło bezpieczne schronienie. Ich los nie był obojętny policjantom i pracownikom cywilnym z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Lublina. Nasi koledzy i koleżanki z województwa kujawsko-pomorskiego oraz lubelskiego zebrali suchą i mokrą karmę dla psów i kotów, które również straciły swój dach nad głową w trakcie powodzi.

Pomoc trafiła nie tylko do zwierząt należących do policyjnych powodzian. Zebrane dary przekazano także do opolskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. To właśnie dzięki nieocenionemu wsparciu pracowników towarzystwa, wiele zagubionych czworonogów, pozostawionych samopas podczas powodzi, znalazło bezpieczne schronienie.

Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za wsparcie czworonogów!