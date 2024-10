Kolejna skuteczna realizacja stargardzkich kryminalnych. 34 kg narkotyków nie trafi na rynek Data publikacji 14.10.2024 Powrót Drukuj Kolejne realizacja i kolejny sukces stargardzkich kryminalnych. Dzięki skutecznym działaniom na rynek nie trafi 34 kg narkotyków. Policjanci w wyniku działań zatrzymali 38-letniego mieszkańca Stargardu, który posiadał narkotyki w wynajmowanym mieszkaniu. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci z Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie codziennie realizują szereg czynności, by zatrzymać przestępców wprowadzających na rynek narkotyki. Zaangażowanie i skrupulatność mundurowych w ostatnim czasie pozwoliły zabezpieczyć 34 kilogramy narkotyków.

W jednym ze stargardzkich mieszkań zatrzymany został 38-latek. Policjanci podczas przeszukania pomieszczeń należących do podejrzanego odnaleźli znaczne ilości narkotyków. W sumie zabezpieczyli 34 kg marihuany oraz przyrządy w postaci 28 sztuk kartuszy z gazem propan-butan, namiotu wraz z oprzyrządowaniem oraz zgrzewarki do folii, gdzie z okoliczności towarzyszących ich ujawnieniu wynika, że służyły one do wytwarzania i hodowli narkotyków w postaci krzewów konopi.

Na podstawie zgromadzonego przez funkcjonariuszy materiału dowodowego Prokurator Rejonowy w Stargardzie wystąpił do sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego. Dzisiaj sąd przychylił się do złożonego wniosku i aresztował podejrzanego na 3 miesiące.