Potrzebna była natychmiastowa reakcja, dlatego policjanci ruchu drogowego eskortowali samochód z chorą dziewczynką do szpitala Data publikacji 14.10.2024 Powrót Drukuj Pomagamy i chronimy - funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podczas prowadzonej statycznie kontroli prędkości pojazdów poruszających się ulicami powiatu wrocławskiego, zostali poproszeni o pomoc w szybkim przedostaniu się przez zatłoczone miasto. Na pokładzie Opla znajdowała się dziewczynka wymagająca pilnej konsultacji medycznej, jej stan się pogarszał, a do szpitala kierującego dzieliło kilkanaście kilometrów. Policjanci bez wahania wykorzystali pojazd uprzywilejowany, by eskortować potrzebującą dziewczynkę i jej ojca do szpitala.

Policjanci ruchu drogowego obecni w widocznym miejscu przy drodze, nie tylko pełnią funkcję prewencyjną, ale również umożliwia podróżującym szybki kontakt z funkcjonariuszami w sytuacji zagrożenia. Taka właśnie sytuacja mała miejsce kilka dni temu na terenie powiatu wrocławskiego. Do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zgłosił się kierujący pojazdem marki Opel, prosząc o pomoc. Okazało się bowiem, że wiezie w samochodzie córkę, która choruje przewlekle i tego dnia jej stan znacząco się pogorszył. Córka nie reagowała na podane leki, a każda kolejna chwila zwłoki mogła doprowadzić do poważnych skutków zdrowotnych.

Zarówno kierujący, jak i policjanci wiedzieli, że w godzinach porannych we Wrocławiu jest bardzo duże natężenie ruchu, co utrudnia sprawne przemieszczanie się ulicami miasta. W takim przypadku, kiedy życie i zdrowie człowieka jest zagrożone, decyzja policjantów mogła być tylko jedna.

Funkcjonariusze najpierw poinstruowali kierującego, w jaki sposób uczestniczyć w eskorcie, po czym wsiedli do radiowozu, uruchomili sygnały świetle i dźwiękowe, a następnie bezpiecznie i bez zbędnej zwłoki przeprowadzili pilotaż kierującego z chorą córką do szpitala. Tam czekał już na nich zespół specjalistów, którzy zaopiekowali się medycznie potrzebującą.