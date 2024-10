Szkolenie dla funkcjonariuszy mołdawskich organów ścigania zwalczających korupcję Data publikacji 14.10.2024 Powrót Drukuj Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji w ramach projektu „Polska Pomoc na rzecz Mołdawii: Eliminacja korupcji poprzez zwiększenie potencjału służb zwalczających przestępczość korupcyjną”, zrealizowało szkolenie dla funkcjonariuszy mołdawskich organów ścigania, podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Mołdawii, zajmujących się zapobieganiem, ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości korupcyjnej.

Projekt jest realizowany w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2021 – 2030, obejmującego pomoc rozwojową, humanitarną i edukację globalną. Zgodnie z Programem priorytetami polskiej współpracy rozwojowej są: pokój, sprawiedliwość, równe szanse i silne instytucje.

Przedstawiciele Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w dniach 30 września - 4 października 2024 roku w Kiszyniowie, zrealizowali pierwsze działanie w ramach projektu pn. „Polska Pomoc na rzecz Mołdawii: Eliminacja korupcji poprzez zwiększenie potencjału służb zwalczających przestępczość korupcyjną”.

Polską Policję w przedsięwzięciu reprezentowali: dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji nadkom. Ewelina Mączkorowska, naczelnik Wydziału do Walki z Korupcją Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji mł. insp. Paweł Bańkowski, dwóch funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją oraz funkcjonariusz Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.

Głównym celem szkolenia było wzmocnienie zdolności mołdawskich organów ścigania w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej. Zakres szkolenia obejmował tematykę zwalczania przestępczości korupcyjnej w sektorze publicznym oraz kwestie związane z ujawnianiem, odzyskiwaniem i zabezpieczeniem mienia.

Problematyka przedsięwzięcia obejmowała między innymi omówienie pojęcia i istoty korupcji, obszarów występowania korupcji, czynników korupcjogennych, a także odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej w ujęciu formalno-prawnym, wynikających z norm polskiego oraz unijnego prawodawstwa. Przedstawiona została także taktyka i technika rozpoznawania zjawiska korupcji oraz ujawniania i wykrywania przestępstw korupcyjnych. Podczas szkolenia omówione zostały ofensywne metody walki z przestępczością korupcyjną, określone w ustawie o Policji.

Znaczącą wartością przedsięwzięcia było również przekazanie wiedzy z zakresu współpracy instytucjonalnej, w tym przedstawienie podmiotów zajmujących się zwalczaniem tego typu przestępczości i zasad wymiany informacji między organami statutowo zwalczającymi korupcję w Polsce.

W listopadzie 2024 roku, w ramach działania drugiego, planowana jest kolejna wizyta przedstawicieli Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomiczniej w Kiszyniowie, która będzie miała na celu między innymi przekazanie dobrych praktyk z zakresu zwalczania przestępczości korupcyjnej, przydatnych do wdrożenia i stosowania w organach ścigania Mołdawii.

(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP )