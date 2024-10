Nastolatkowie odpowiedzą za znęcanie się nad bezdomnym mężczyzną Powrót Drukuj Policjanci z Pabianic zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 16 do 18 lat, podejrzanych o pobicie i znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad bezdomnym mężczyzną. Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała realnie zagrażających jego życiu. 43-latek pozostaje w szpitalu pod specjalistyczną opieką medyczną. Sprawa ma charakter rozwojowy.

We wtorek, 8 października 2024 roku do jednego z łódzkich szpitali trafił mężczyzna z obrażeniami ciała wskazującymi na pobicie. 43-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Pabianiccy funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia.

Już następnego dnia zatrzymano pierwsze osoby w tej sprawie. Śledczy zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy wskazujący na przestępcze działania nieletnich. Dzięki skrupulatnej pracy i zaangażowaniu policjantów pięciu mężczyzn w wieku od 16 do 18 roku życia zostało zatrzymanych. Wszyscy usłyszeli już prokuratorskie zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i pobicia pokrzywdzonego. Nastolatkowie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, jednakże nie wyjaśnili motywacji i przyczyn swoich działań. Sąd Rejonowy w Łasku III Wydział Rodzinny i Nieletnich zastosował wobec dwóch najmłodszych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wobec pozostałych osób sąd zastosował tymczasowe areszty na okres 3 miesięcy.

Sprawa jest rozwojowa, a śledztwo jest we wstępnej fazie. Prowadzone pod nadzorem prokuratury czynności mają na celu m.in. ustalenie okresu czasu w jakim nieletni znęcali się nad bezdomnym mężczyzną oraz określenie ostatecznego kręgu osób pokrzywdzonych. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad osobą nieporadną oraz ciężkie pobicie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci codziennie prowadzą działania na rzecz bezpieczeństwa, reagując na incydenty związane z przemocą. Dlatego apelujemy do osób, które są świadkami niepokojących zachowań o reakcję. Każde zgłoszenie, nawet to anonimowe jest przez funkcjonariuszy dokładnie sprawdzane i weryfikowane. Obojętność i milczenie nie daje szansy na przerwanie spirali destrukcji jaką wprowadza sprawca. Interwencja często jest „pomostem” dla ofiary do wyjścia z sytuacji krzywdzenia. Dlatego warto reagować i zawiadomić Policję bądź inne odpowiednie instytucje.

Pomocne numery telefonów:

112 - numer alarmowy,

- numer alarmowy, 800-12-00-02 - Niebieska Linia,

- Niebieska Linia, 800 12 12 12 - Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

- Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka, 116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

– Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 080 222 – Całodobowa infolinia Fundacji ITAKA,

– Całodobowa infolinia Fundacji ITAKA, 801 120 002 – Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

– Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 600-070-717 - Centrum Praw Kobiet

- Centrum Praw Kobiet 22-668-70-00 - Niebieska Linia IPZ

Nastolatkowie odpowiedzą za znęcanie się nad bezdomnym mężczyzną