Pobiegli dla Piotrka

Data publikacji 15.10.2024 Powrót Drukuj

W sobotę, w Parku Kuronia w Sosnowcu, w ramach Parkrun Sosnowiec, policjanci z całego województwa wspólnie z przyjaciółmi i znajomymi byłego mundurowego Piotra Habryki pobiegli, by wesprzeć go w walce o powrót do zdrowia. W trakcie wydarzenia każdy mógł wesprzeć kosztowne leczenie Piotrka, a cały dochód z imprezy zasilił konto Fundacji Rób Dobro, na którym zbierane są środki na jego rehabilitację.