Śląscy policjanci wyróżnieni przez wojewódzkie pogotowie ratunkowe Data publikacji 15.10.2024 Powrót Drukuj 13 października przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji, w auli Akademii Śląskiej, odbyły się uroczyste obchody tego święta. Uroczystość była okazją do wręczenia odznak honorowych „Zasłużony dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”. Wśród wyróżnionych znaleźli się śląscy policjanci.

Zawód ratownika medycznego to przede wszystkim misja ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Ratownicy, oprócz kierunkowego wykształcenia, muszą posiadać odpowiednie predyspozycje, by w sytuacjach nagłych podejmować szybkie i trafne decyzje. To bardzo odpowiedzialny zawód, dlatego przy każdej okazji podkreślamy ich ważną rolę i dziękujemy za owocną współpracę, bo współdziałanie policjantów z ratownikami medycznymi to nieocenione wsparcie w wielu interwencjach, gdzie liczy się każda sekunda.

Warto dodać, że w szeregach śląskiej Policji jest wielu ratowników medycznych, którzy sprawnie łączą te dwie funkcje. Czterech z nich podczas uroczystości, która odbyła się wczoraj (14.10.2024 r.) w auli Akademii Śląskiej, otrzymało wyróżnienia z rąk Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasza Pacha.

Złotą odznaką „Zasłużony dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach” wyróżniony został podinspektor Adam Knopik – Komendant Komisariatu Autostradowego w Gliwicach.

Srebrne odznaki „Zasłużony dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach” otrzymali policjanci z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Katowicach: nadkomisarz Stanisław Stachowiak, podkomisarz Grzegorz Mecner i młodszy aspirant Marcin Mazur.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z aspirantem Danielem Grodzińskim na czele.

Serdecznie dziękujemy za wyróżnienia i składamy najlepsze życzenia wszystkim Ratownikom Medycznym z okazji ich święta.