Zniszczył wyposażenie i budynek restauracji. Policjantom groził pozbawieniem życia Data publikacji 15.10.2024 Powrót Drukuj Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 48-letniemu mieszkańcowi Gdańska, który rzucając stolikami i krzesłami w okna restauracji, wybił jedną z szyb oraz uszkodził elewację budynku i stolarkę okienną. Sprawca uszkodził też trzy promienniki gazowe, stoły i krzesła, a w czasie interwencji groził policjantom pozbawieniem życia. Ponadto podając się za żołnierza groził mundurowym, że przyjedzie ze swoim prokuratorem, postawią im zarzuty i skończą jak bezdomni oraz ich znieważył. W poniedziałek 48-latek usłyszał zarzuty za te przestępstwa.

W niedzielę, 13 października br. przed godziną 5.00 rano do policjantów z Sopotu wpłynęło zgłoszenie, że w centrum miasta mężczyzna demoluje ogródek gastronomiczny przed jedną z restauracji. Skierowani na miejsce funkcjonariusze patrolówki potwierdzili zniszczenia. Sprawcy nie było już na miejscu, ale dzięki otrzymanemu rysopisowi i kierunku jego odejścia zauważyli go niedaleko miejsca zdarzenia i zatrzymali. Okazało się, że to 48-latek z Gdańska. Mężczyzna był nietrzeźwy i miał blisko 2 promile alkoholu.

Gdy 48-latek został zatrzymany, stał się agresywny. W trakcie interwencji był wulgarny, znieważył policjantów i groził im pozbawieniem życia. Dodatkowo mężczyzna podając się za żołnierza i powołując się na liczne kontakty groził, że przyjedzie ze swoim prokuratorem, postawią im zarzuty i skończą jak bezdomni.

Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a policjanci wyjaśniając sprawę zniszczeń ustalili, że rzucając stolikami i krzesłami w okna restauracji wybił on jedną z szyb oraz uszkodził stolarkę okienną i elewację budynku. Do tego uszkodził też trzy promienniki gazowe, dwa stoły i cztery krzesła. Straty pokrzywdzona spółka wyceniła na ponad 8 tysięcy złotych.

W poniedziałek, 14 października br. podejrzany usłyszał zarzuty za cztery przestępstwa: uszkodzenia mienia, kierowania gróźb karalnych, kierowania wobec policjantów groźby bezprawnej w celu zaniechania przez nich prawnych czynności służbowych i znieważenia funkcjonariuszy podczas wykonywania przez nich czynności służbowych. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.