Dzielnicowi zatrzymali na gorącym uczynku złodzieja samochodowego

Data publikacji 16.10.2024

Patrol dzielnicowych z mławskiej komendy Policji zatrzymał na gorącym uczynku złodzieja, który wybił szybę w audi, włamał się do pojazdu i próbował go ukraść. Chwilę później mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany przez sierż. szt. Aleksandrę Bardońską i st. sierż. Patryka Lisieckiego z rewiru dzielnicowych mławskiej komendy Policji. Zatrzymanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.