Kolejne laboratorium zlikwidowane, policjanci zatrzymali 3 mężczyzn i zabezpieczyli 35 kg środków odurzających o wartości blisko miliona złotych Data publikacji 16.10.2024 Zlikwidowane laboratorium amfetaminy, wyeliminowane z rynku 35 kilogramów narkotyków wartych około miliona złotych oraz zatrzymanie 3 mężczyzn, to efekt działań policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Zatrzymanym w Prokuraturze Rejonowej w Pucku przedstawiono zarzuty przetwarzania znacznej ilości narkotyków.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pracowali nad sprawą dotyczącą przetwarzania znacznych ilości środków odurzających. W „laboratorium” ustaleni przez policjantów mężczyźni mieli przetwarzać substancje psychotropowe w postaci zasadowej amfetaminy w siarczan amfetaminy.

Policjanci zlokalizowali „laboratorium” na terenie wsi w powiecie puckim. Realizacja policjantów miała miejsce 11 i 12 października.

Około godziny 17.00, z wytypowanego przez policjantów budynku wyszedł mężczyzna podejrzewany przez funkcjonariuszy o przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna wsiadł do taksówki czekającej na niego przed posesją i odjechał, policjanci zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej i zatrzymali 24-letniego pasażera. Od razu po zatrzymaniu mężczyzny, policjanci weszli siłowo do budynku, z którego wyszedł 24-latek z Krakowa. W mieszkaniu zatrzymali kolejnego podejrzewanego o przetwarzanie znacznych ilości narkotyków mężczyznę, 34-latka z powiatu puckiego. Kolejny mężczyzna 23-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego, który był głównym organizatorem tego procederu, został zatrzymany przez policjantów na terenie Gdańska.

W trakcie przeszukania domu, w garażu policjanci ujawnili tzw. linię produkcyjną amfetaminy, gdzie przy wykorzystywaniu profesjonalnego sprzętu oraz narzędzi przetwarzana była znaczna ilości substancji psychotropowej w postaci zasadowej amfetaminy w siarczan amfetaminy. W trzech korytach policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. zbryloną żółtą substancję oraz tzw. peleciarkę z widocznymi zabrudzeniami. Łączna szacunkowa waga zabezpieczonej substancji to 35 kilogramów o czarnorynkowej wartości blisko miliona złotych.

Na miejscu ujawnienia nielegalnych substancji pracowali eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy zabezpieczyli znalezione substancje oraz ślady kryminalistyczne. Policjanci wykonali m.in. oględziny i dokumentację fotograficzną.

Zatrzymani mężczyźni, którzy byli bezpośrednio związani z prowadzeniem laboratorium i produkcją narkotyku, zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Pucku. Prokurator ogłosił im zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczący przetwarzania narkotyków, a sąd na wniosek prokuratora zdecydował o zastosowaniu wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Mężczyznom grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

To już kolejna realizacja policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, pod koniec lipca tego roku funkcjonariusze tego wydziału zlikwidowali dwie linie produkcyjne, służące do wytwarzania narkotyków. Na posesji w powiecie kartuskim zabezpieczono wówczas narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 6 mln złotych. Zarzuty usłyszało dwóch mężczyzn.