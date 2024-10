Sznupek z ferajną lecą na Kłodzko

Zbiórki dla powodzian to inicjatywy, które wciąż trwają w całej Polsce. Policjanci i pracownicy cieszyńskiego garnizonu nie zapominają o potrzebujących, szczególnie tych najmłodszych i chcą ich wesprzeć w nieco inny sposób. Do poszkodowanych w powodzi jadą, pod dowództwem maskotki Śląskiej Policji Sznupka, pluszowe misie. Wszystko po to, aby wesprzeć emocjonalnie dzieci i dać poczucie bezpieczeństwa w tych trudnych dniach.