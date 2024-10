Zatrzymany sprawca śmiertelnego wypadku w Kamiennej Woli

Data publikacji 16.10.2024

W sobotę (5.10) doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Kierujący Iveco potrącił rowerzystę i odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci dzięki zabezpieczonym śladom ustalili sprawcę i go zatrzymali. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty. Grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności.