Dolnośląscy mundurowi przekazali artykuły szkolne, zabawki, gry i klocki dzieciom z oddziałów dziecięcych Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu Data publikacji 16.10.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z mundurowymi z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, Strażą Graniczną z Lubania Region IPA i pracownikami cywilnymi wrocławskiej komendy wspólnie zebrali zabawki, artykuły szkolne i biurowe, gry oraz klocki i przekazali je na oddziały dziecięce Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu.

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z mundurowymi z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, Strażą Graniczną z Lubania Region IPAi pracownikami cywilnymi wrocławskiej komendy wspólnie zebrali zabawki, artykuły szkolne i biurowe, gry oraz klocki i przekazali je na oddziały dziecięce Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu przy ul. Fieldorfa 2 – Centrum Medycyny Ratunkowej. Dary trafiły do świetlic Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Dziecięcej, Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz Oddziału Neurologii dziecięcej.

Przekazane artykuły wzbogacą świetlicę oraz warsztaty profilaktyczne, które przeprowadzili chociażby policjanci. Mundurowi na spotkaniu z dziećmi przekazali najistotniejszą wiedzę na temat tego jak zachować się w określonych sytuacjach, np. gdy zaatakuje nas pies, albo gdzie i jak wezwać pomoc, jeśli jesteśmy w niebezpieczeństwie, najmłodsi poznali znak wykonywany na dłoni, który sugeruje, że osoba go pokazująca potrzebuje pomocy. Zaznajomiono juniorów z przepisami ruchu drogowego. Dzieciaki mogły przymierzyć elementy stroju policyjnego, zobaczyć w pełni umundurowanego policjanta OPP, a także spotkać się z naszą maskotką Komisarzem Lwem. Zadawały mnóstwo pytań, ale trzeba przyznać, że wykazały się niesamowitą wiedzą w temacie chociażby udzielania pomocy czy przechodzenia przez przejścia dla pieszych.

Mundurowi przygotowali również symulację ulicy ze znakami drogowymi. Najmłodsi mogli przebrać się za autka i poruszać po animowanej jezdni, a inni prawidłowo przejść przez przejście dla pieszych. Zabawy było co niemiara. Dzieci były zachwycone, zwłaszcza możliwością dotknięcia i przymierzenia sprzętu policyjnego. Personel medyczny oraz rodzicie młodych pacjentów dzielnie kibicowali juniorom podczas całej tej akcji.

asp. szt. Monika Kaleta

Sekcja Prasowa

KWP we Wrocławiu