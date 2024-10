Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi [Spot polskiej Policji] Data publikacji 18.10.2024 Powrót Drukuj Od dobrej zabawy do tragedii droga bywa krótka. Nie zawsze to, co wydaje się atrakcyjne jest bezpieczne. Handel ludźmi to brutalna rzeczywistość. Policjanci Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji we współpracy z Biurem Kryminalnym KGP przygotowali specjalny spot, którego celem jest uświadomienie zagrożeń wynikających z działalności przestępców zajmujących się handlem ludźmi i zwrócenie uwagi na to, jak łatwo można stać się ofiarą, w tym przypadku… sutenera.

Handel ludźmi to nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą niewolnictwa. To przestępstwo godzące w podstawowe wartości człowieka: wolność i godność ludzką. Handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Szacuje się, że każdego roku sprawcy zyskują na handlu ludźmi prawie 30 miliardów euro.

18 października pod auspicjami Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W tym dniu chcemy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z przestępczej działalności przestępców zajmujących się tym procederem oraz na policyjne działania, by takim przestępstwom zapobiegać i zgodnie z priorytetem Komendanta Głównego Policji skutecznie z nimi walczyć.

Stąd pomysł policjantów Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej i Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP , aby poprzez ten 3,5-minutowy film dotrzeć do jak największego grona odbiorców. Chcemy w ten sposób edukować i budować świadomość w społeczeństwie, że handel ludźmi to realny problem. Chcemy pokazać, jak łatwo można zostać wciągniętym w sieć handlarzy ludźmi i jak trudno się z niej wydostać. Przez emocjonalną i angażującą historię głównych bohaterek, film stara się przybliżyć odbiorcom dramatyczne konsekwencje handlu ludźmi i skłonić do refleksji nad własnymi postawami i zachowaniami.

Nie można przy tym zapomnieć, że na niebezpieczeństwo handlu ludźmi narażone są przede wszystkim osoby decydujące się na emigrację. Ten proceder to nie tylko wykorzystywanie kobiet do świadczenia usług seksualnych, problem dotyczy wszystkich - mężczyzn i dzieci wykorzystywanych do pracy przymusowej, zmuszanych do żebractwa, kradzieży, wyłudzania świadczeń socjalnych czy handlu narządami. Polska z kraju wyłącznie pochodzenia ofiar stała się krajem zarówno ich tranzytu, jak i przeznaczenia.

O zagrożeniach związanych z handlem ludźmi trzeba więc pamiętać nie tylko 18 października. Warto wiedzieć, jak ustrzec się przed takimi przestępstwami i gdzie udać się po właściwą pomoc. W Komendzie Głównej Policji działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem tego procederu koordynuje Wydział do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego. Komórka ta odsługuje też specjalną infolinię/telefon zaufania nr 664-974-934 oraz skrzynkę e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl, gdzie można w sposób anonimowy przekazać wszelkie informacje dotyczące procederu handlu ludźmi oraz uzyskać poradę lub wsparcie.

Tekst: kom . Magdalena Potentas z WHL BK KGP/ BKS KGP

Film: mł. asp. Tomasz Lis, mł. asp. Krystian Kłeczek, mł. asp. Kamil Kłeczek, Artur Orliński/BKS KGP

Montaż: mł. asp. Tomasz Lis/BKS KGP

