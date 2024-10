Webinarium CEDUR „Oszukańcze inwestycje – jak się przed nimi ustrzec i co zrobić gdy padniemy ofiarą przestępców” Data publikacji 17.10.2024 Powrót Drukuj 18 listopada 2024 roku od 10:00 do 13:15. odbędzie się bezpłatne webinarium (spotkanie online) skierowane do seniorów oraz ich opiekunów organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister do spraw Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Celem webinarium jest przystępne przekazanie wiedzy uczestnikom w dwóch obszarach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy najbardziej charakterystycznych przestępstw, których ofiarami mogą paść początkujący inwestorzy na rynku finansowym. Drugi dotyczyć będzie wskazówek postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia związanego z przestępstwem, w tym oszustwem, a także omówienia konsekwencji dla inwestorów, wynikających z oszustw.



W webinarium można uczestniczyć zarówno samodzielnie, jak i grupowo (zgłoszeń mogą dokonywać pracownicy domów seniora, klubów seniora, centrów aktywności seniora, domów pomocy społecznej, bibliotek, domów kultury itp.). W przypadku zgłoszeń grupowych wypełniając formularz należy wskazać przybliżoną liczbę uczestników webinarium.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz z linkiem) na spotkanie.



Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane do 15 listopada 2024 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco. Udział w webinarium jest bezpłatny.



Poniżej link do webinarium:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=90365&p_id=18

KGP