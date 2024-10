76-letni senior nie wiedział jak wrócić do domu, był zagubiony i zdezorientowany - natychmiast pomogli policjanci Data publikacji 17.10.2024 Powrót Drukuj Stargardzcy policjanci z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych pomogli 76-latkowi bezpiecznie wrócić do domu. Senior siedział w centrum miasta na trawniku, był zdezorientowany i nie wiedział, gdzie się znajduje. Policjanci zaopiekowali się seniorem, szybciutko ustalając jak się nazywa i gdzie mieszka, a następnie przekazali pod opiekę bliskich.

Pomagamy i chronimy – to nie tylko motto policjantów, ale także realne działania. Policjanci podczas patrolu rejonu służbowego zwrócili uwagę na starszego zagubionego mężczyznę, który w centrum miasta siedział na trawniku. Mundurowi natychmiast zareagowali. Okazało się, że senior nie wiedział, jak ma wrócić do domu. Bezradny mężczyzna był zdezorientowany i wypowiadał się nielogicznie. Wszystko wskazywało na to, że ma problemy z pamięcią. Jak się okazało był on mieszkańcem Szczecina i tam sądził, że się znajduje. Policjanci zaopiekowali się nim, zapraszając go do ciepłego radiowozu. W międzyczasie ustalili jego dane osobowe oraz skontaktowali się z KP Szczecin-Śródmieście, w którego rejonie mężczyzna mieszkał. Jak się okazało mężczyznę poszukiwała już rodzina. Policjanci przywieźli seniora na komendę, skąd trafił pod opiekę osób najbliższych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Komendę Główną Policji na potrzeby kampanii społecznej #JestemTuCZEKAM, której celem jest zwrócenie uwagi na zaginięcia osób w wieku senioralnym. Akcja skierowana jest do nas wszystkich. To my możemy sprawić, żeby osoby, które znajdą się w podobnej sytuacji, w porę otrzymały pomoc.

Nie jestem niewidzialna(y) – pomóż mi! – finał policyjnej kampanii społecznej #JestemTuCZEKAM