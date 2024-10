Suscy policjanci ratowali życie ludzkie Data publikacji 17.10.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej podczas interwencji przywrócili funkcje życiowe mężczyźnie i monitorowali jego stan do czasu przybycia na miejsce pogotowia.

W sobotę, 12 października br., w godzinach popołudniowych oficer dyżurny suskiej komendy otrzymał zgłoszenie z gminy Budzów o mężczyźnie, który leży na podłodze we własnym domu i nie oddycha. Interwencję zgłosił członek rodziny, który przyszedł do mężczyzny w odwiedziny.

Funkcjonariusze szybko udali się na miejsce, gdzie zastali mężczyznę bez oznak życiowych. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Ponieważ mężczyzna nie oddychał, od razu przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzięki fachowej pomocy oraz determinacji udało się przywrócić mężczyźnie funkcje życiowe.

Policjanci monitorowali stan mężczyzny do czasu przyjazdu karetki pogotowia, która zabrała go do szpitala pod opiekę lekarzy.

W takiej sytuacji jedynym ratunkiem jest szybka i fachowa reakcja osób będących na miejscu oraz wezwanie służb ratunkowych. Szybkie udzielenie pomocy, chroni człowieka przed niedotlenieniem organizmu, a przede wszystkim uszkodzeniem mózgu.