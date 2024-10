Wspólnie powiedzmy STOP handlowi ludźmi. Sympozjum i prezentacja spotów profilaktycznych przygotowanych przez pomorskich policjantów

Przestępstwo handlu ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa, stanowiącą jedną z najcięższych zbrodni, rażąco godzącą w podstawowe prawa człowieka. Jest przestępstwem wieloczynnościowym naruszającym niezbywalne prawo każdego człowieka do wolności i godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Różnorodność form wykorzystania, transgraniczność, zróżnicowanie stosowanych przez sprawców środków przemocy, trudne, nieraz sprzeczne emocje ofiar, a także niejednolity odbiór społeczny procederu w zależności od regionu świata – wszystko to czyni z handlu ludźmi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej, organów władzy i organów ścigania. Ponadto wieloetapowość i skomplikowanie znamion tego przestępstwa często utrudniają trafną identyfikację zjawiska handlu ludźmi, w tym identyfikację osób pokrzywdzonych tym czynem zabronionym.

Każdego roku około 2 miliony ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego 1/3 stanowią dzieci. Mając świadomość tego, że każdy może stać się ofiarą handlu ludźmi, policjanci aktywnie włączają się w różnorodne działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie tego procederu.

Udział policjantów w Sympozjum

Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku będą uczestniczyli jako partnerzy merytoryczni, w sympozjum „Świadomość zagrożeń kluczem do bezpieczeństwa-przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi” realizowanym przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Pomorski Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Spoty profilaktyczne

Poza wystąpieniami z obszaru handlu ludźmi w czasie trwania sympozjum zaprezentowane zostaną przygotowane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku spoty profilaktyczno-edukacyjne dotyczące „Handlu Ludźmi”. Policjanci do udziału w tym projekcie zaprosili funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Policjanci przygotowali dziewięć filmów opowiadających historię osób, które stały się ofiarami handlu ludźmi. Filmy będą wykorzystywane przez policyjnych profilaktyków podczas warsztatów z młodzieżą. Chcielibyśmy, żeby filmy były impulsem do dyskusji o tym, jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi, jak rozpoznawać i reagować na zagrożenia, a także co zrobić w sytuacji kryzysowej. Materiał zawiera również informację o instytucjach pomocowych, które zajmują się tego rodzaju problematyką.

Zmuszanie do prostytucji, żebractwa, niewolniczej pracy, odbieranie ludziom wolności i godności – to ciemna strona współczesnego świata. Narażeni są na to szczególnie ludzie młodzi, niedoświadczeni, ufający nieznajomym często bezgranicznie, poszukujący lepszego życia. Dlatego celem filmów przygotowanych dla młodzieży powyżej 16 roku życia, jest przede wszystkim podniesienie społecznej świadomości na temat zjawiska handlu ludźmi, co przełoży się na większą wrażliwość społeczną i powszechne umiejętności identyfikacji ofiar współczesnego niewolnictwa.

Pamiętajmy.

Współczesnych niewolników jest dziś więcej niż kiedykolwiek w historii, a handel ludźmi jest jednym z najbardziej dochodowych nielegalnych biznesów.

Pamiętaj, że niefrasobliwość, naiwność, łatwowierność w kontaktach, pokusa łatwego zarobku może nieodwracalnie zmienić Twoje życie!

Wspólnie powiedzmy STOP handlowi ludźmi.