Poszukiwany ENA za oszustwa „na wnuczka” zatrzymany na krakowskim lotnisku Data publikacji 17.10.2024 Powrót Drukuj Wczoraj (16 października br.), funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej, na terenie krakowskiego lotniska, zatrzymali 30-letniego obywatela Niemiec, poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna został przekazany policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, którzy wykonali dalsze czynności z jego udziałem i osadzili go w areszcie śledczym.

30-letni Niemiec został zatrzymany wczoraj (16 października br.), w godzinach popołudniowych, na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie-Balicach, przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach, zaraz po przylocie samolotem rejsowym z Barcelony. Cudzoziemiec figuruje w bazach danych SIS (Systemach Informacyjnych Schengen), jako osoba poszukiwana przez niemieckie organy ścigania na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, w celu jego aresztowania i wydania do ekstradycji. 30-latek na swoim sumieniu ma udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami i wyłudzeniami tzw. metodą "na wnuczka".

Na miejsce zostali wezwani policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, którzy przejęli poszukiwanego i wykonali dalsze czynności z jego udziałem. Policjanci osadzili 30-latka w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Kolejnego dnia doprowadzili go do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie wykonano czynności z jego udziałem i kolejno do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Zgodnie z dyspozycją sądu jeszcze tego samego dnia 30-latek został przez mundurowych osadzony w areszcie śledczym, skąd z kolei, niemieckim władzom.

