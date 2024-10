Roztrwonili majątek spółki - zasiądą na ławie oskarżonych Data publikacji 18.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli wielowątkowe śledztwo, dotyczące niegospodarności w jednym ze śląskich przedsiębiorstw komunalnych. Na ławie oskarżonych zasiądą zarządzający spółką w latach 2016-2018 prezesi i członkowie zarządu, przez których działanie z kasy spółki wypłynęło 18 milionów złotych. Grozi im za to do 10 lat więzienia.

Nieprawidłowości zostały odkryte przez urzędników Najwyższej Izby Kontroli, którzy złożyli zawiadomienie o przestępstwie do organów ścigania. W toku prowadzonego śledztwa wpłynęło również zawiadomienie od prezydenta miasta. Zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy, spowodował rozszerzenie śledztwa o kolejne wątki, związane z niegospodarnością w przedsiębiorstwie.

Jak ustalili śledczy, przedstawiciele zarządu, przekraczając swoje uprawnienia i działając na szkodę zarządzanego przedsiębiorstwa, sponsorowali i udzielali pożyczek miejscowym klubom sportowym i fundacjom, często bez wymaganej zgody rady nadzorczej i wbrew celom statutowym. Działając w podobny sposób, nabyli również nieatrakcyjne nieruchomości z uwagi na składowane na nich wcześniej odpady oraz tereny z ujęciami wody za kwotę kilkakrotnie przekraczającą ich realną wartość. W taki sposób z kasy spółki wyprowadzili około 18 milionów złotych, co wpłynęło również negatywnie na budżet całego miasta.

W trakcie kilkuletniego postępowania, śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zgromadzili obszerny materiał dowodowy. Policjanci zabezpieczyli m.in. dokumentację finansowo księgową, przesłuchali szereg świadków, a także celem wyjaśnienia ekonomiczno-rachunkowych aspektów śledztwa, uzyskali opinie biegłych sądowych z zakresu rachunkowości i wyceny nieruchomości.

Wszystko to pozwoliło na zatrzymanie czterech podejrzanych w wieku od 40 do 60 lat - prezesów i członków zarządu spółki. W sprawie, prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, podejrzani usłyszeli zarzuty niegospodarności. Wobec zatrzymanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Sprawcom grozi nawet do 10 lat więzienia.

Pięć aktów oskarżenia, dotyczących poszczególnych wątków śledztwa, trafiło do Sądu Okręgowego w Katowicach.