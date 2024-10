Dzielnicowy zebrał już 11 ton kasztanów dla Antosia, a to jeszcze nie koniec akcji Data publikacji 18.10.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowy z Białej Piskiej st. asp. Adam Trzonkowski już po raz 9 koordynuje akcję ,,Nakręć się na pomaganie”, której jest pomysłodawcą. Tym razem zbiera kasztany. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację 5-letniego Antosia Lenkiewicza z Pisza. Wspaniała wiadomość jest taka, że pierwsze 11 ton już pojechało do punktu skupu, a akcja trwa do końca października. Dziękujemy WSZYSTKIM za zaangażowanie.

Od połowy września trwa 9 edycja akcji ,,Nakręć się na pomaganie”. Jej pomysłodawcą i koordynatorem jest dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białej Piskiej - st. asp . Adam Trzonkowski. Już po raz drugi zorganizował zbiórkę kasztanów. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację 5-letniego Antosia Lenkiewicza z Pisza.

Akcja zbiórki kasztanów dla chorego chłopca spotkała się z ogromnym entuzjazmem zarówno ze strony mieszkańców powiatu piskiego, jak i innych zaprzyjaźnionych regionów, które włączyły się do naszej akcji. Wspólnymi siłami udało się już zebrać 11 ton kasztanów, które pojechały do punktu skupu. Powstaną z nich m.in. kremy, maści, maseczki czy szampony.

Ale to jeszcze nie koniec akcji. Kasztany zbieramy do końca października, więc liczymy na to, że nazbieramy ich sporo. W poprzedniej edycji udało się nazbierać prawie 40 ton. Może tym razem będzie jeszcze więcej?

Bardzo serdecznie WSZYSTKIM dziękujemy za włączenie się do naszej akcji ,,Nakręć się na pomaganie” i zapraszamy do dalszej zbiórki kasztanów dla Antosia.