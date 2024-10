Na drogi Dolnego Śląska wyjechały kolejne nowe radiowozy z napędem hybrydowym Data publikacji 18.10.2024 Powrót Drukuj Policyjne samochody z najnowszym oznakowaniem widzimy już niemal na wszystkich ulicach miast i powiatów, a na teren Dolnego Śląska wyjechało ich dziś jeszcze 12. W sumie 46 radiowozów z napędem hybrydowym zostało zakupionych dzięki współpracy Policji z WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wsparciu finansowemu z samorządów lokalnych. Oznakowane Toyoty Corolla są ekologiczne i specjalnie dostosowane do pełnienia służby patrolowej, a trafią do funkcjonariuszy z komend miejskich i powiatowych, aby jeszcze skuteczniej realizować wszelkie działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Podczas wczorajszego spotkania doszło również do wyjątkowego wydarzenia. Policjanci z Kłodzka przejęli od funkcjonariuszy z KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim radiowóz, który koledzy z kieleckiego garnizonu wygrali jako główną nagrodę w XXVIII Finale Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”. Zwycięska para patrolowa w składzie: sierż. szt. Michał Zięba i st. post. Rafał Połetek zdecydowała się przekazać pojazd kolegom z terenów dotkniętych powodzią.

Wczorajsze spotkanie służbowe miało charakter wyjątkowy, gdyż funkcjonariusze pełniącym służbę na terenach objętych wrześniową powodzią, czyli z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, przejęli nowy oznakowany radiowóz od kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Auto służbowe jest główną nagrodą w XXVIII Finale Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”, którego zwycięzcami w roku 2024 zostali sierż. szt. Michał Zięba i st. post. Rafał Połetek. Policjanci widząc ogrom zniszczeń po powodzi, jaka dotknęła m.in. mieszkańców Dolnego Śląska, podjęli decyzję o przekazaniu wygranego w turnieju radiowozu do służby na terenie Kłodzka. Pomysł ten znalazł uznanie i poparcie kierownictwa garnizonu świętokrzyskiego i w zw. z tym przekazanie to stało się faktem.

Do dolnośląskich miast i powiatów pojechali też wczoraj policjanci kolejnymi 12 nowymi radiowozami z napędem hybrydowym, a trafiły one m.in. do: Wrocławia, Oleśnicy, Trzebnicy, Głogowa, Lubina, Zgorzelca, Góry oraz Złotoryi. Była to już kolejna dostawa aut, gdyż w sierpniu br. 36 tego typu radiowozów trafiło do policjantów z komend z: Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Głogowa, Kamiennej Góry, Lubania, Lubina, Lwówka Śląskiego, Milicza, Oleśnicy, Oławy, Polkowic, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowa oraz Zgorzelca.

Przystosowane do służby w nowych policyjnych barwach samochody osobowe marki Toyota Corolla w wersji kombi wyposażone zostały w silniki benzynowe o pojemności blisko 1,8 litra z napędem hybrydowym i mocy blisko 100 KM . Pojazdy te wyposażone są w szereg systemów bezpieczeństwa jazdy, posiadają również wzmocnioną instalację elektryczną i oświetlenie oraz sygnalizacje uprzywilejowania, którą oparto na technologii LED.

Powiększenie floty odbyło się w ramach projektu pn.: „Zakup samochodów niskoemisyjnych dla Garnizonu Dolnośląskiego” i nastąpiło dzięki połączeniu środków finansowych z samorządów lokalnych oraz podmiotów zewnętrznych, a także Komendy Głównej Policji. Koszt jednego auta to 147 tys . złotych, a wartość całego projektu opiewa na sumę ponad 7,2 miliona złotych.

Podczas zbiórki związanej z przekazaniem aut głos zabrali, m.in. w imieniu Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Pan Dariusz Dudojć - Doradca ds. optymalizacji funkcjonalnej administracji zespolonej, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest to ważny moment dla całego regionu, który ma realny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, a także w kontekście działań związanych z powodzią - podziękował policjantom za dobrą i ciężką służbę. Paweł Łapacz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwrócił uwagę na ważność ekologii w kontekście zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska, a także zapewnił o wsparciu kolejnych inicjatyw dolnośląskiej Policji w realizacji transportowej polityki proekologicznej.

Głos zabrał także insp. Tomasz Jędrzejowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadzorujący pion logistyki, zwracając uwagę na znaczenie nowoczesnego sprzętu i odpowiedniego wyszkolenia funkcjonariuszy, które to niewątpliwie przekłada się na wyższą efektywność służby. Podziękował również wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, gdyż mobilność to niezwykle ważny element w działaniach policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska.

W imieniu dolnośląskich samorządowców wypowiedział się Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który podziękował wszystkim za bardzo dobrą współpracę, m.in. podczas działań związanych z powodzią i neutralizacją jej skutków, a także za ciężką i codzienną służbę policjantów gwarantującą bezpieczeństwo mieszkańcom naszego regionu.

Na uroczystości z policjantami z województwa świętokrzyskiego obecny był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Marcin Chatys, który opowiedział w kilku słowach o geście życzliwości podległych mu policjantów, którzy okazali się w tym roku najlepszymi w Polsce i ich solidarności z policjantami z terenów objętych powodzią. Nadmienił, że jest do zaszczyt służyć z takimi osobami, bo wie jak dużo pracy trzeba włożyć, aby mieszkańcom żyło się bezpieczniej, szczególnie gdy ich teren dotyka niszczycielski żywioł.