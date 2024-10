Skradziona w Niemczech ładowarka kołowa warta ponad 35 tys. euro odzyskana przez policjantów

W wyniku podjętych działań przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Górze odzyskana została ładowarka kołowa warta ponad 35 tysiący euro. Maszyna budowlana została skradziona w Niemczech. Do tej sprawy policjanci zatrzymali 24-letniego mężczyznę. Mieszkaniec powiatu leszczyńskiego usłyszał zarzut paserstwa. W toku prowadzonych czynności procesowych 24-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Niebawem zabezpieczona ładowarka wróci do właściciela.