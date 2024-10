Policjanci zatrzymali sprawców masowego niehumanitarnego uśmiercenia prawie 4 ton ryb Data publikacji 18.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Wejherowa wyjaśnili okoliczności masowego niehumanitarnego uśmiercenia prawie 4 ton pstrąga tęczowego w gospodarstwie rybnym na terenie jednej z gmin powiatu wejherowskiego. Kryminalni z wejherowskiej komendy pracując nad sprawą ustalili tożsamość i zatrzymali dwóch sprawców. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą przesłuchali sprawców, którzy już usłyszeli po dwa zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu za popełnienie przestępstwa z ustawy o Ochronie Zwierząt oraz z kodeksu karnego, za co grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Kilka dni temu policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednej z miejscowości doszło w gospodarstwie rybnym doszło do masowego niehumanitarnego uśmiercenia prawie 4 ton ryb.

Natychmiast pracą nad sprawą zajęli się wejherowscy kryminalni oraz policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wejherowskiej komendy. Policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalili tożsamość i zatrzymali sprawców. Następnie w dalszych czynnościach brali udział funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą , którzy pracując nad sprawą ustalili, szczegółowy przebieg i okoliczności tego zdarzenia. Jak ustalono dwaj mężczyźni w wieku 39 i 45 lat, mieszkańcy powiatu wejherowskiego, działając wspólnie i w porozumieniu, celowo zablokowali dopływ wody z rzeki do stawów, tym samym zablokowali dopływ tlenu. W ten sposób doprowadzili do niehumanitarnego uśmiercenia ryb, powodując straty materialne sięgające co najmniej 100 000 złotych. Ponadto, mężczyźni podejrzani są o kradzież części ryb, co dodatkowo zwiększyło straty gospodarstwa. Wartość skradzionych ryb oszacowano na około 1500 złotych.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych następujące środki zapobiegawcze: dozór policyjny, czyli obowiązek regularnego stawiennictwa na policji, zakaz zbliżania do pokrzywdzonego oraz zakaz wstępu na teren gospodarstwa rybnego:

Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.