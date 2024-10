Dzięki współpracy w sieci ENFAST wpadł kolejny poszukiwany Data publikacji 21.10.2024 Powrót Drukuj Dzięki współpracy polskiej i niemieckiej Policji mundurowi zatrzymali w Dortmundzie groźnego przestępcę. Rafał S. ukrywał się na terytorium Niemiec po przedterminowym, warunkowym zwolnieniu z więzienia, gdzie odbywał karę za zabójstwo. Teraz przebywa w niemieckim areszcie, gdzie oczekuje na ekstradycję do Polski.

Mężczyzna odsiadywał wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo mieszkanki Rybnika. Do zbrodni doszło we wrześniu 2001 roku w województwie warmińsko-mazurskim. Za swój czyn Rafał S. trafił do więzienia, z którego po 21 latach, w lutym 2022 roku został przedterminowo, warunkowo zwolniony.

Po kolejnych dwóch latach Sąd Okręgowy w Elblągu wydał list gończy za skazanym. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wszczęli poszukiwania. Ich działania doprowadziły do ustalenia, że 41-latek przebywa na terytorium Niemiec.

Śledczy wystąpili do Sądu Okręgowego w Elblągu z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Po jego uzyskaniu, przedstawiciele ENFAST w Biurze Kryminalnym KGP natychmiast poinformowali o tym fakcie swoich kolegów z bliźniaczej komórki w Niemczech. W efekcie tych działań, niemieccy policjanci 16 października 2024 r. zatrzymali 41-letniego Rafała S. w Dortmundzie. Mężczyzna został osadzony w tamtejszym areszcie, gdzie będzie oczekiwał na ekstradycję i dalszą „odsiadkę” w Polsce. W więzieniu czeka go spędzenie najbliższych 4 lat i 4 miesięcy.

Zatrzymanie nie byłoby możliwe, gdyby nie międzynarodowa współpraca polskich i niemieckich służb za pośrednictwem sieci ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams). Sieć ENFAST, czyli europejska sieć współpracy Policji zajmująca się lokalizowaniem i zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców poszukiwanych europejskimi nakazami aresztowania, funkcjonuje na terenie Unii Europejskiej od dwunastu lat. Policjanci należący do sieci, współpracują na co dzień z EUROPOL-em, INTERPOL-em i dziesięcioma krajami partnerskimi spoza UE. Polskie przedstawicielstwo sieci znajduje się w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP. Współpraca w ENFAST charakteryzuje się szybkim przekazem informacji, umożliwiającym natychmiastowe podjęcie działań policyjnych na terenie całej Europy.