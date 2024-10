Wyłudzili ponad 300 tys. zł metodą na BLIK Data publikacji 21.10.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji III w Katowicach, przy współpracy z prokuratorem z Prokuratury Rejonowej Katowice – Zachód zakończyli śledztwo w sprawie 127 oszustw metodą na BLIK, gdzie łączna wartość szkody została oszacowana na ponad 300 tys. zł. Akt oskarżenia objął 2 podejrzanych, którzy na czas trwającego postępowania zostali tymczasowo aresztowani. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat więzienia.

Kryminalni z Komisariatu Policji III w Katowicach i prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód zakończyli śledztwo w sprawie oszustw metodą na BLIK, do których dochodziło na terenie całej Polski. Akt oskarżenia objął 2 obywateli Ukrainy w wieku 19 i 20 lat.

W ramach prowadzonego postępowania i ścisłej współpracy z prokuratorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód w Katowicach działania podjęte przez katowickich policjantów doprowadziły do zebrania obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na ustalenie i zatrzymanie sprawców oszustwa metodą na BLIK. Policjanci ustalili 2 podejrzanych w wieku 19 i 20 lat. Młodzi obywatele Ukrainy zostali zatrzymani w październiku 2023 roku w centrum Katowic. Zatrzymanie to było zwieńczeniem szeregu policyjnych czynności, a zgromadzony już na wstępie materiał dowodowy został uwzględniony przez sąd, który na wniosek śledczych tymczasowo aresztował podejrzanych.

Działanie sprawców polegało na wyłudzaniu od pokrzywdzonych kodów BLIK, a następnie ich realizowaniu poprzez dokonywanie wypłat z bankomatów zlokalizowanych na terenie Śląska i Zagłębia. Do wyłudzenia kodów BLIK dochodziło poprzez telefonowanie do pokrzywdzonych (głównie osób, które wystawiły jakiś przedmiot na sprzedaż na platformie internetowej) i wprowadzanie ich w błąd co do zarówno tożsamości osoby dzwoniącej, jak i przeznaczenia pieniędzy. Na skutek opisanego procederu ponad 100 pokrzywdzonych z terenu całego kraju zostało oszukanych na kwotę łącznie przekraczającą 300 000 złotych.

Przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Przy uwzględnieniu, że oskarżeni uczynili sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu, grozi im kara pozbawienia wolności do lat 15.

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK:

Nie działaj pochopnie. Najlepiej zadzwoń do tej osoby.

Zawsze sprawdzaj, komu wysyłasz kody do płatności mobilnych, sprawdź też jaką kwotę transakcji zatwierdzasz.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom.