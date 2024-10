Dwóch zatrzymanych za nielegalne wykopaliska i przywłaszczenie zabytków archeologicznych Data publikacji 21.10.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o nielegalne prowadzenie poszukiwań zabytków archeologicznych. Policjanci zabezpieczyli monety z XII i XVII wieku, denary rzymskie oraz inne przedmioty zabytkowe, których poszukiwanie i przechowywanie jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty.

Koordynator do spraw Przestępczości Skierowanej Przeciwko Dobrom Kultury Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie uzyskał informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na oferowaniu do sprzedaży, za pośrednictwem Internetu, nielegalnie uzyskanych przedmiotów, mogących stanowić zabytki archeologiczne.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jeszcze tego samego dnia policjanci ustalili personalia sprzedającego zabytkowe przedmioty. Okazał się nim 34-latek z gminy Mogilany. W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze potwierdzili, że oferowane do sprzedaży zabytki mężczyzna uzyskał z prowadzonych na własną rękę nielegalnych i niezgłoszonych poszukiwań. W toku dalszych czynności wyszło na jaw, że mężczyzna przy nielegalnych aktywnościach miał również wspólnika. Jak się okazało, był to 28-latek z Krakowa.

Realizując zebrane materiały kryminalni w miejscu zamieszkania 34-latka i 28-latka ujawnili i zabezpieczyli szereg przedmiotów stanowiących zabytki, które to mężczyźni pozyskali z prowadzonych amatorsko i bez zezwoleń poszukiwań. Do najcenniejszych ujawnionych przedmiotów można zaliczyć kolekcję 300 sztuk monet srebrnych tj. denarów księcia Władysława Wygnańca, datowanych na XII wiek n.e. , monety boratynki z XVII wieku n.e. oraz monety z czasów Imperium Rzymskiego.

W miejscach zamieszkania sprawców policjanci znaleźli również wiele innych monet z różnych okresów historycznych oraz przedmioty lub ich fragmenty, mogące stanowić zabytki archeologiczne, które zostaną przekazane do badań biegłemu specjaliście, celem określenia ich pochodzenia oraz wartości.

Mężczyźni swoje poszukiwania prowadzili przy użyciu detektorów metali, w różnych miejscach, w szczególności na terenie województwa małopolskiego. Po skompletowaniu materiału dowodowego w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymani usłyszeli zarzuty prowadzenia, wspólnie i w porozumieniu, bez wymaganego pozwolenia, poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków archeologicznych.

34-latek usłyszał też zarzut przywłaszczenia zabytków archeologicznych, stanowiących własność Skarbu Państwa. Młodszemu z kolei został przedstawiony dodatkowy zarzut posiadania marihuany, której niewielkie ilości policjanci ujawnili u niego podczas przeszukania.

17 października br. prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieliczce, na wniosek Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru. Za popełnione przestępstwa 28 i 34-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Przypominamy, że zgodnie z art. 109c Ustawy o ochronie zabytków, już samo poszukiwanie zabytków i prowadzenie w tym zakresie działalności wbrew obowiązującym przepisom, może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo.