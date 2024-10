Kryminalny w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego mężczyznę Data publikacji 21.10.2024 Powrót Drukuj Szprotawski policjant służby kryminalnej w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego mężczyznę, który uchylał się od wykonania kary pozbawienia wolności. 35-letek ma do „odsiadki” ponad rok pobytu w zakładzie karnym.

W czwartek wieczorem, 17 października, policjant służby kryminalnej z Komisariatu Policji w Szprotawie będą w czasie wolnym od służby, zauważył idącego mężczyznę, którego rozpoznał jako osobę poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna wszedł do jednego z lokali w Szprotawie. Funkcjonariusz bez chwili zawahania zaczął działać. Przekazał informację dyżurnemu komisariatu, który na miejsce skierował umundurowanych policjantów. Do tego czasu kryminalny obserwował wyjście z lokalu, aby nie dopuścić do oddalenia się mężczyzny. Po przybyciu na miejsce umundurowanych policjantów, weszli do środka i zatrzymania 35-letniego mieszkańca Szprotawy. Po sprawdzeniu w systemach potwierdziły się przypuszczenia policjanta. 35-latek uchylał się od wykonania wyroku sądu i był poszukiwany w celu odbycia kary ponad roku pozbawienia wolności.

Wzorowana postawa, zdecydowane działanie policjanta oraz bardzo dobre rozpoznanie w terenie sprawiło, że poszukiwany mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności za swoje czyny. Ten sam policjant służby kryminalnej w kwietniu tego roku również w czasie wolnym od służby dokonał zatrzymania poszukiwanego.