27-latek z Podkarpacia odpowie za brutalny rozbój z użyciem noża. Mężczyzna został zatrzymany w Paryżu Data publikacji 21.10.2024 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej współpracy międzynarodowej policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Rzeszowie oraz francuskiej Policji, w Paryżu zatrzymano 27-letniego mężczyznę z powiatu niżańskiego, który od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości na terenie krajów europejskich. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za rozbój z użyciem noża, do którego doszło w 2021 roku na terenie Podkarpacia.

Napastnik grożąc nożem zaatakował swoją ofiarę i zabrał jej pieniądze oraz wartościowe przedmioty. Ofiara doznała ran ciętych dłoni i licznych zasinień.

Działania śledczych były prowadzone od momentu popełnienia przestępstwa, jednak mężczyzna zdołał uciec z kraju, ukrywając się na terenie Holandii, następnie we Francji. Często zmieniał miejsca pobytu, co utrudniało jego schwytanie. Dzięki współpracy z francuskimi organami ścigania, udało się go namierzyć w jednej z paryskich dzielnic.

Zatrzymany 27-latek został już przekonowojowany do Polski, gdzie odpowie za ciążące na nim zarzuty. Dodatkowo, czeka go odbycie kary pozbawienia wolności za inne przestępstwa, za które już wcześniej skazał go polski wymiar sprawiedliwości, w tym pobicie, kradzież z włamaniem oraz uszkodzenie mienia. Mężczyźnie może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Rzeszowie / mw)