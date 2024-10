Bezpieczeństwo podczas sezonu grzewczego - apel Policji Data publikacji 21.10.2024 Powrót Drukuj Wraz z nadejściem chłodniejszych dni rozpoczyna się sezon grzewczy, co niesie ze sobą konieczność dbania o bezpieczeństwo w naszych domach i mieszkaniach. Policja apeluje o rozwagę i ostrożność przy korzystaniu z wszelkiego rodzaju urządzeń dogrzewających, aby zminimalizować ryzyko pożarów, które szczególnie w tym okresie są częstsze.

Jedną z najczęstszych przyczyn pożarów w sezonie grzewczym jest niedrożność przewodów kominowych. Nagromadzenie sadzy, która nie jest regularnie usuwana, może doprowadzić do zapalenia się komina. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem sezonu grzewczego regularnie kontrolować stan przewodów kominowych oraz wzywać kominiarza do ich oczyszczenia. Należy pamiętać, że brak konserwacji przewodów kominowych może skutkować nie tylko pożarem, ale również zatruciem tlenkiem węgla.

Ryzyko zatrucia tlenkiem węgla można zminimalizować poprzez zainstalowanie w domu lub mieszkaniu czujnika tlenku węgla. Podstawową funkcją takiej czujki jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia. Na skutek działania czadu w pierwszej kolejności ulegają uszkodzeniu narządy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie, czyli układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy.

Policja przypomina również o konieczności regularnych przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej oraz urządzeń grzewczych. Wady tych urządzeń, zwłaszcza elektrycznych, mogą prowadzić do zwarć, a w konsekwencji do pożaru. Szczególnie narażone na takie zagrożenia są stare instalacje, które mogą nie spełniać współczesnych norm bezpieczeństwa. Dlatego zaleca się, aby co kilka lat przeprowadzać przegląd instalacji elektrycznej w domu i nie zaniedbywać napraw wszelkich usterek.

W okresie grzewczym wiele osób korzysta z przenośnych ogrzewaczy elektrycznych. Urządzenia te są bardzo wygodne, jednak mogą stanowić zagrożenie, jeśli są używane niewłaściwie. Należy zawsze upewnić się, że urządzenie nie jest pozostawione bez nadzoru, zwłaszcza w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak firany, dywany czy meble. Nigdy nie należy podłączać kilku urządzeń grzewczych do jednej listwy zasilającej, ponieważ może to przeciążyć instalację i spowodować zwarcie.

Nieodpowiednie użytkowanie urządzeń grzewczych, takich jak piece, kominki czy grzejniki, również może prowadzić do poważnych zagrożeń. Pamiętajmy, aby nie przegrzewać pomieszczeń i nie stosować prowizorycznych rozwiązań, które mogą być niebezpieczne. Ważne jest, aby dokładnie przestrzegać instrukcji producenta dotyczących użytkowania urządzeń grzewczych i regularnie je serwisować.

Policja apeluje o rozwagę i odpowiedzialność podczas sezonu grzewczego. Pamiętajmy, że nasza codzienna ostrożność i dbanie o regularne przeglądy urządzeń grzewczych oraz instalacji elektrycznej mogą uchronić nas przed tragedią. Bezpieczeństwo w domu zależy od każdego z nas – nie zaniedbujmy podstawowych zasad i dbajmy o siebie oraz naszych bliskich.