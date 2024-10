Uciekał przed policjantami, bo miał sporo na sumieniu. Został zatrzymany, a teraz za swoje czyny odpowie przed sądem Data publikacji 21.10.2024 Powrót Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, który podejrzany jest o niezatrzymanie się do kontroli drogowej, stworzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia funkcjonariuszy i innych uczestników ruchu drogowego, poruszanie się pojazdem, którym miał zamontowane tablice rejestracyjne od innego auta, a dodatkowo niezarejestrowanym i nieubezpieczonym. Niewykluczone, że mężczyzna kierował autem będąc pod działaniem środków odurzających. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału Prewencji komendy miejskiej w Jeleniej Górze zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o niezatrzymanie się do kontroli drogowej, stworzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia funkcjonariuszy i innych uczestników ruchu drogowego, poruszanie się pojazdem, którym miał zamontowane tablice rejestracyjne od innego auta, niezarejestrowanym i nieubezpieczonym. Niewykluczone, że mężczyzna kierował autem będąc pod działaniem środków odurzających.

Doszło do tego 19 października br. około godziny 21.50, kiedy dzielnicowi z Komisariatu I Policji na jednej z ulic w Jeleniej Górze zauważyli pojazd marki VW Touareg, który miał niesprawne oświetlenie.

Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Włączyli sygnały świetlne, dźwiękowe i dali kierowcy sygnał do zatrzymania, który on zlekceważył, przyspieszył i zaczął uciekać. Mundurowi o zdarzeniu powiadomili dyżurnego jeleniogórskiej jednostki, a do pościgu włączyły się kolejne patrole. Mężczyzna w trakcie ucieczki popełnił serię wykroczeń w ruchu drogowym, stwarzając w ten sposób zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy oraz innych uczestników ruchu. Poruszał się po drodze publicznej między innymi z dużą prędkością, przekraczał oś jezdni, zmuszał innych kierujących do zjechania na pobocze, jak również próbował wielokrotnie zepchnąć radiowóz z drogi. Kierowca uciekał przez Jeżów Sudecki, Siedlęcin, Piechowice. W Zachełmiu na prostym odcinku drogi gwałtownie skręcił w kierunku pól i wpadł do rowu. Chciał jeszcze uciekać pieszo, ale uniemożliwili mu to policjanci.

W wyniku zdarzenia na szczęście nikt nie doznał obrażeń. Kierowcą okazał się 44-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego. Podczas zatrzymania był wyraźnie pobudzony. Jego zachowanie wskazywało, że mógł on kierować będąc pod działaniem środków odurzających. W związku z tym pobrano mu krew do dalszych badań. Ponadto w trakcie czynności funkcjonariusze w jego aucie znaleźli sprzęt służący do kradzieży pojazdów. Samochód, którym poruszał się 44-latek, miał też zamontowane tablice rejestracyjne od innego auta, był niezarejestrowany i nieubezpieczony.

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Mieszkaniec powiatu karkonoskiego został zatrzymany w policyjnym areszcie. Dzisiaj zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z wnioskiem o zastosowanie środków zapobiegawczych. Teraz za popełnione czyny grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli badanie krwi potwierdzi, że mężczyzna kierował pojazdem będąc pod wpływem środków odurzających, odpowie również za to przestępstwo.