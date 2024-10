Ostrzelał z wiatrówki okno mieszkania byłej partnerki. Został zatrzymany i jest pod policyjnym dozorem Data publikacji 21.10.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z komisariatu na Śródmieściu zatrzymali 46-latka z Gdańska, który z broni pneumatycznej strzelał w okno mieszkania wynajmowanego przez byłą partnerkę. Podczas czynności w tej sprawie okazało się, że sprawca od jakiegoś czasu nękał pokrzywdzoną i groził jej. Podejrzany w prokuraturze usłyszał zarzuty za popełnione przestępstwa. Został też objęty policyjnym dozorem i ma zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej.

W miniony poniedziałek, 14 pażdziernika 2024r., policjanci odebrali zgłoszenie, że były partner ostrzelał z broni pneumatycznej okno mieszkania wynajmowanego przez zgłaszającą. Na miejscu funkcjonariusze zastali pokrzywdzoną, która oświadczyła, że sprawca od września grozi jej i ją nęka.

Policjanci od razu po przyjęciu zawiadomienia w tej sprawie zaczęli szukać sprawcy. W środę wieczorem w jednym z mieszkań na Siedlicach kryminalni ze Śródmieścia zatrzymali do tej sprawy 46-latka z Gdańska. W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli i zabezpieczyli broń pneumatyczną wraz z magazynkiem załadowanym śrutem. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. W piątek gdańszczanin został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty za stalking i kierowanie gróźb karalnych. Prokurator objął podejrzanego dozorem policyjnym oraz wydał zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną.

Zgodnie z kodeksem karnym, stalking to przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat, a w niektórych przypadkach nawet do lat 12. Za kierowania gróźb karalnych grozi do 2 lat więzienia.