Zarzuty pozbawienia wolności usłyszało troje mieszkańców powiatu lipnowskiego Data publikacji 21.10.2024 Powrót Drukuj Do policjantów zgłosił się 23-letni mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Po zatargach ze znajomymi miał być pozbawiony wolności, bity, wożony w bagażniku auta i wywieziony nad jezioro oraz wrzucony do wody. Policjanci do tej sprawy zatrzymali cztery osoby. W piątek podejrzewani usłyszeli zarzuty od lipnowskiej prokuratury.

23-latek zgłosił, że po tym, jak upomniał się o zwrot swojej rzeczy, jego znajomy zdenerwował się, po czym uderzył go. Potem pokrzywdzony miał być wożony autem, a wreszcie zostać wepchnięty do bagażnika i wywieziony nad jezioro, gdzie wepchnięto go do wody.

Po zgłoszeniu policjanci zatrzymali do tej sprawy troje mężczyzn i kobietę. Po spędzeniu nocy w policyjnym areszcie lipnowski prokurator postawił podejrzewanym zarzuty.

Kobieta została przesłuchana w charakterze świadka.

Troje zatrzymanych mieszkańców powiatu lipnowskiego (45 lat, 26 lat i 21 lat) usłyszało zarzut za to, że 13 października w miejscowości Bobrownickie Pole oraz na trasie do Jeziora Orłowskiego działając wspólnie i w porozumieniu pozbawili wolności 23-letniego mieszkańca powiatu lipnowskiego.

Dwóch z nich (26 l. i 21 l.) ma zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny, oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.

45-latek, który dodatkowo usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów został decyzją sądu aresztowany i najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami.

21-latek usłyszał dodatkowo zarzuty udzielania i posiadania środków narkotycznych oraz usiłowania naruszenia nietykalności.

Grozi im od trzech miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.