Łapówką próbował załatwić sprawę

Data publikacji 21.10.2024

Policjanci z białostockiego oddziału prewencji zatrzymali do kontroli alfę, której kierowca był pod wpływem alkoholu. Ponadto mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 46-latek, aby uniknąć odpowiedzialności, próbował wręczyć mundurowym łapówkę. Obywatel Ukrainy został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzut łapownictwa, za który grozi do 10 lat pozbawienia wolności.